Cominciano ad arrivare le prime manifestazioni di interesse per i giovani dell'Inter Primavera, squadra prima in campionato a +2 sulla Roma a una giornata dalla fine della regular season e già qualificata alle semifinali scudetto. Stando a quanto riportato da Relevo, il Deportivo Alaves ha chiesto informazioni per Issiaka Kamate, classe 2004 che in questa stagione Cristian Chivu ha trasformato in un ala destra da 13 gol in 37 presenze.

