Intervistato da TMW Radio, l'allenatore Luigi Maifredi commenta così la vittoria della Juventus in Coppa Italia: "L'Atalanta sta facendo un campionato fantastico, Gasperini ha veramente cambiato il calcio negli ultimi anni, deve essere soddisfatto del suo percorso anche se non ha vinto. Il bravo è quello che migliora i giocatori che ha a disposizione e Gasp lo ha dimostrato. La rosa della Juve non è così scarsa come dicono i detrattori. Le annate poi sono diverse, in alcune ti riesce tutto, in altre no. Chi andrà alla Juve sa di avere in mano una buona squadra, potrà contendere il titolo all'Inter, che è stata brava ma a cui ha detto bene tutto. Ieri ho visto una Juve normale, che ha avuto un po' di buona sorte. Ha fatto subito gol e gli avversari poi non centravano la porta. Ma il calcio è anche questo".

E ad Allegri che dice?

"Ad Allegri devi comunque dare un po' credito, certo per come ha guidato la Juve quest'anno comunque non sono soddisfatto. Però avendo vinto tanto non si discosta da quello che gli ha fatto vincere i campionati. Non punta sui giovani? Spesso mi diletto ancora a fare l'allenatore e penso che se lui avesse pensato almeno qualche volta di giocare di nuovo a quattro dietro e con i tre d'attacco, magari mandava un messaggio alla gente che stava cercando di migliorare, invece non lo ha fatto".