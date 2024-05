Secondo molti il ciclo di Stefano Pioli al Milan è giunto al capolinea, ma Daniele Massaro non è d'accordo. Questo, almeno, quanto dall'ex rossonero a margine del Premio Gentlaman Fair Play': "Lo dite voi che è finita. Io da un po' di settimane sento tantissimi nomi, Pioli ha il contratto per un altro anno, si vedrà se andare avanti con lui oppure cambiare - le parole rilasciate a MilanNews.it -. L'importante è che sia un bene per il Milan. Ha fatto 5 anni incredibii, ha vinto il campionato, siamo andati vicini a vincere la Champions, e nessuno ci credeva. Abbiamo preso dei giocatori che hanno fatto la differenza. Il gap quest'anno con l'Inter sono i punti che ci sono, bisogna lavorare e i giocatori nuovi dovranno fare la differenza".