Ancora qualche dubbio di formazione per Inzaghi in vista di Inter-Lazio, ultimo impegno casalingo della stagione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, nessun indisponibile per i neo campioni d'Italia: anche Acerbi dovrebbe rivedersi in panchina contro la sua ex squadra.

L'intenzione di Inzaghi sarebbe quella di schierare la migliore Inter possibile, anche se restano in piedi tre ballottaggi: Calhanoglu-Asllani, Barella-Frattesi e Dimarco-Carlos Augusto.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

