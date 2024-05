La vittoria del PSG ieri all'Allianz Riviera di Nizza ha regalato al Brest la matematica qualificazione alla prossima Champions League. A una giornata dalla fine infatti i ragazzi di Eric Roy hanno 4 punti di vantaggio sui rossoneri e sono quindi irraggiungibili al quarto posto. Impresa storica per una società non certo blasonata, ma che ha disputato un campionato straordinario.

Grande soddisfazione anche per Martin Satriano, in prestito proprio al Brest, che ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo con 4 gol e 4 assist e con prestazioni all'altezza quando chiamato in causa. Ovviamente in casa Inter sperano che con i significativi incassi che arriveranno dalla nuova formula della più importante competizione europea per club il Brest possa decidere di fare un investimento sulla punta uruguayana classe 2001, la cui valutazione è intorno ai 7 milioni di euro.