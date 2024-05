"Lo scudetto dell'Inter? L'hanno strameritato, fin dalla prima giornata". Il commento è dell'ex nerazzurro Luca Caldirola, difensore del Monza, raggiunto dai media a margine del 'Premio Gentlemen Fair Play' in corso a Milano.

Che effetto fa vedere i suoi compagni accostati alle big?

"Bello, perché vuol dire che è stato fatto un grande lavoro, che i ragazzi hanno lavorato bene. Penso a Di Gregorio e Colpani, con cui ho un rapporto anche extra-campo, e vederli accostati a grandi squadre è bello. Due anni fa eravamo in Serie B a lottare per la Serie A. È bello che le grandi squadre guardino in casa Monza per rubare qualche giocatore. Io spero che rimangano tutti, ma vedremo cosa accadrà".

Valentin Carboni può diventare un campione?

"Ha delle grandissime qualità, altrimenti non sarebbe stato convocato dall'Argentina. E' giovane, ha margini di miglioramento grandi, cerco di consigliarlo il più possibile perché quando vedo questi talenti non voglio che vengano sprecati. Ha la testa sulle spalle, è un gran lavoratore e sono convinto che tra un paio d'anni diventerà un grande giocatore".