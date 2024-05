La CONMEBOL annuncia un'importante novità per la Copa America legata all'aumento del numero di giocatori che ogni nazionale potrà mettere in lista. Il numero dei giocatori convocabili per la competizione continentale in programma questa estate negli USA (e che vedrà tra i partecipanti diversi interisti) passa infatti da 23 a 26 elementi.

"La direzione delle competizioni e delle operazioni della CONMEBOL ha comunicato gli adeguamenti ai regolamenti CONMEBOL Copa América USA 2024™, approvati dalla CONMEBOL in una riunione tenutasi il 16 maggio 2024 a Bangokok, in Tailandia - si legge nella nota ufficiale -. In relazione al numero di giocatori presenti nella Lista de Buena Fe, la decisione è che ciascuna squadra potrà iscrivere alla Competizione (nella Lista de Buena Fe) fino ad un massimo di 26 giocatori, mantenendo nella delegazione un totale di 50 persone che siano coperti dall'organizzazione dell'evento (alloggio, vitto, trasporto, ecc. in conformità con il regime finanziario e premi previsti nel capitolo 17 del Regolamento del torneo). Tutti i giocatori (fino a 26 giocatori) devono essere presenti nella Lista Provvisoria inviata entro il 5 maggio 2024 (18:00 Paraguay), ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento".