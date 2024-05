Buone notizie da Formello per la Lazio, prossima avversaria dell'Inter in campionato. Questa mattina si è allenato in gruppo Gila, gestito da Tudor ieri pomeriggio ma oggi regolarmente con a lavoro con il resto dei compagni. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it, riferendo che lo spagnolo dovrebbe tornare tra i convocati per la trasferta di Milano dopo lo stop per la lesione all'adduttore.