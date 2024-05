L'Inter, Lautaro Martinez e Simone Inzaghi sono tra i finalisti in lizza rispettivamente per i rispettivi premi al Globe Soccer Awards 2024 che si terrà il prossimo 28 maggio, in Sardegna. Per il 'Best Coach', il tecnico piacentino se la vedrà con Xabi Alonso, Ruben Amorim, Carlo Ancelotti, Miek Arteta, Gian Piero Gasperini, Pep Guardiola, Míchel, Thiago Motta e Xavi, mentre la Beneamata gareggerà per l'alloro di miglior club al mondo con Arsenal, Atalanta, Barcellona, Bayer Leverkusen, Girona, Man. City, PSG, Real Madrid e Sporting Lisbona. Infine, il Toro è stato messo in nomination per 'best men's player'.