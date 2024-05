Alessandro Buongiorno è uno dei profili seguiti con attenzione dall'Inter in vista del futuro, ma il centrale del Torino preferisce ancora non sbilanciarsi su quelle che potrebbero essere le sue scelte. Protagonista di una diretta Instagram con SportMediaset, il classe '99 parla dei suoi obiettivi personali e non solo: "Il mio sogno è quello di vincere la Champions e il Mondiale, proprio come tutti i bambini. La Premier è sicuramente un campionato molto allettante, ma anche in Serie A mi trovo molto bene: vedremo in futuro".

Buongiorno viene poi chiamato ad eleggere l'attaccante più difficile da marcare incrociato finora in carriera. E il voto va ad un ex Inter: "L’attaccante più difficile da marcare è Lukaku: ha una grande prestanza fisica, con lui bisogna giocare sull’anticipo oppure sulle letture delle giocate".

