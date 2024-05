Il Clasico Real Madrid-Barcellona a Miami o Manchester City-Liverpool in Medio Oriente potrebbero non essere più utopia in futuro. Stando a L'Équipe, la FIFA starebbe pensando di autorizzare le Leghe nazionali a organizzare partite di campionato all'estero. L'organo di governo del calcio mondiale, in particolare, ha deciso nella giornata di ieri di creare una task force di 10-15 membri per esaminare l'idea e formulare raccomandazioni nei prossimi mesi sull'argomento. Il mese scorso, un ricorso negli Stati Uniti, ha spinto la Federazione internazionale a riconsiderare la sua opposizione di lunga data a questo scenario. La Liga, intanto, ha già dichiarato di voler giocare partite in Nord America nel 2025.