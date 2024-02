La Roma ha perso 5 delle ultime 6 sfide in Serie A TIM contro l’Inter (1V), incluse le ultime due senza segnare: solo una volta nella competizione i giallorossi sono usciti sconfitti da tre match di fila contro i nerazzurri senza andare a bersaglio, tra il 1988 e il 1999, a cavallo delle gestioni Nils Liedholm, Luciano Spinosi e Luigi Radice.

La Roma inoltre non ha vinto alcuna delle ultime sei gare casalinghe contro l’Inter in Serie A TIM (3N, 3P) - l’ultimo successo all’Olimpico risale al 2 ottobre 2016 (2-1, grazie ai gol di Dzeko e l’autorete di Icardi) – e solo una volta è rimasta per più sfide di fila senza vincere in casa contro i nerazzurri nella competizione, arrivando a otto tra il 1933 e il 1940.