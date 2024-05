"È tutto bello, lo stadio è pieno e siamo felici". Esordisce così Hakan Calhanoglu quando si presenta ai microfoni di DAZN dopo Inter-Lazio e dopo la premiazione scudetto.

Quanto è stato difficile il cambio di ruolo?

"Mentalmente non è stato difficile, ma avevo bisogno di fiducia e di credere in quel ruolo. Ho lavorato con sacrificio, grazie a Inzaghi e allo staff che ci hanno migliorato".

Ci dici qualcosa su Inzaghi?

"Il suo segreto è che noi siamo come amici, è il nostro allenatore ma con noi è aperto, parla sempre. Prima della partita è sempre più agitato, ma è uno tranquillo e positivo".

Senti di essere arrivato al top in carriera?

"Sono d'accordo, tutti dicono che a 29/30 anni un giocatore arriva con la sua esperienza. Credo sia stata la mia miglior stagione in carriera".

Nonostante il passaggio non facile dal Milan all'Inter non hai mai avuto un atteggiamento sbagliato, sei un esempio.

"Grazie mille. Quelli ch enon mi conoscono non sanno come sono: sono tranquillo, io devo avere sempre rispetto e non si cambia mai. Con l'amicizia non ci sono colori, ho ancora rapporto con gli altri e gli do rispetto. Se da loro non arriva niente per me non è un problema, ma quella è una pagina chiusa. Sono contento di essere qui con l'Inter".

