Lautaro Martinez ha parlato a DAZN al 90': "Non vedevo l'ora arrivasse questo giorno speciale, è l'ultima partita in casa. Volevamo vincere, abbiamo trovato una squadra che sta lottando per la Champions, abbiamo fatto un'ottima gara. Abbiamo lavorato tanto insieme ai compagni e tutto lo staff, ci siamo meritati questo Scudetto. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, un'ottima stagione. Tante cose che si accumulano, è difficile fare un percorso di 38 gare e arrivare in cima. Futuro? Sono loro che gestiscono quest'aspetto, noi ci concentriamo solo sul campo. Siamo tranquilli, oggi ci godiamo la festa con tutto il pubblico che ancora una volta ci è stato al fianco. Rinnovo? Non so che succederà, sicuramente questa settimana, prima della fine della stagione, dobbiamo cercare un accordo".