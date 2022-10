Nella squadra dei sogni disegnata dall’ex interista Walter Zenga per Sportweek, squadra dalla quale “ho lasciato fuori campioni come Rummenigge, ma questa è la formazione del cuore, dell’affetto e dell’amicizia. Ciascuno di questi 11 mi ha lasciato qualcosa come uomo” come sottolinea in premessa. È tanto lo spazio riservato agli interisti dalla bandiera nerazzurra.

Tacconi; Bergomi, Ferri, Baresi, Maldini; Berti, Ancelotti, Matthaus; Baggio, Mancini; Vialli. Questo l’undici scelto dall’uomo ragno che sceglie Tacconi “perché ai rivali di ruolo - e lui quando giocava è stato il mio alter ego - bisogna sempre riconoscere qualità e meriti” spiega.