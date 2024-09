Intervistato dal Quotidiano Sportivo, in occasione del Vieste Padel Trophy, Christian Vieri analizza l'avvio del campionato di Serie A. "Le prime partite sono difficili perché hai poco tempo per allenarti, soprattutto dopo le estati con i grandi tornei. Non è nemmeno facile giocare con tanto caldo. Inter e Juventus hanno fatto bene, il Milan è ancora un po’ indietro. Lo stesso Napoli ha cominciato malissimo e poi ha fatto due vittorie. Prevedo un campionato divertente fino alla fine. Alla terza giornata hanno tutte il tempo per recuperare".

La più attiva sul mercato, tre le squadre di vertice, è stata la Juventus. "Un club così vuole vincere, non solo partecipare. Vuole fare la Champions, magari non vincerla ma comunque star lì a combattere. Lo stesso vale per l’Inter o il Milan. Devono far valere le loro qualità. Il mercato dell'Inter? Aveva già una rosa molto importante e ha comunque preso Taremi e Zielinski. Giocatori di qualità. Non avevano così bisogno. Le altre ne avevano certamente di più".

In ultimo Vieri parla anche della classifica del Pallone d'Oro senza italiani nei primi trenta. "Onestamente non ho visto giocatori che meritavano di stare in alto in quella classifica. Forse giusto Donnarumma..."