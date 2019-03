Sirene inglesi per Matias Vecino. L'uruguaiano, autore di gol pesantissimi in maglia Inter, è finito in particolare nel mirino di una big di Premier come riferisce Tuttosport: "Vecino è infatti da tempo uno dei giocatori che piacciono a Mauricio Pochettino e già nel mese di gennaio il Tottenham aveva pensato a lui per sostituire Mousa Dembelé passato in Cina - si legge -. La situazione ora sarebbe diversa, perché con l'imminente apertura del nuovo stadio, Daniel Levy, proprietario degli Spurs, sembra orientato ad effettuare alcuni innesti, su indicazione del suo tecnico, in grado di avvicinare ulteriormente il Tottenham alle prime della classe, al momento City e Liverpool. Il tutto in un'ottica comunque non diversa da quella degli ultimi anni, visto che Eriksen sembra destinato a lasciare il club per giocare nel Real Madrid. Oltre a Vecino piace anche Diawara del Napoli, ma è l'uruguaiano, considerato tatticamente pronto e subito utilizzabile il vero obiettivo. Al momento l'unico per cosi dire dettaglio che non torna agli inglesi sarebbe la richiesta dell'Inter che valuta il centrocampista non meno di 30 milioni di euro".

