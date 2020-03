Nei rumors di mercato attorno all'Inter il nome di Lautaro Martinez e l'interesse del Barcellona continuano ad essere un tema centrale. Tanto quanto lo sono le possibili contropartite per arrivare ai 150 milioni di valutazione dell'attaccante, visto che i blaugrana non sembrano intenzionati a sborsarne 111 per attivare la clausola rescissoria.

Due, secondo Tuttosport, le strade che il club nerazzurro sta valutando per rafforzare la mediana. Una porta proprio alle contropartite del Barcellona, che inserirebbe volentieri Vidal nella trattativa. Marotta è però più aperto a soluzioni di più lunga durata e per questo preferirebbe il brasiliano Arthur (23 anni) piuttosto che il cileno (32).

L'altra strada è quella di mettere sul piatto una cifra tra i 35 e i 40 milioni e lanciarsi su uno tra Gaetano Castrovilli e Rodrigo De Paul. L'italiano, scrive il quotidiano, è in cima alla lista anche perché piace a Conte e la Fiorentina ha appena preso Duncan e Amrabat in mediana. Con Dalbert come contropartita e un'offerta in denaro non è escluso che la trattativa possa concludersi, così come è da valutare l'ipotesi che si parli anche di Federico Chiesa. De Paul è invece sul taccuino dalla scorsa primavera. Se andrà via da Udine, l'Inter è tra le pretendenti.

A far posto ai possibili innesti saranno con tutta probabilità Borja Valero, il cui contratto è in scadenza (si parla di un possibile finale di carriera in Spagna) ma anche uno tra Gagliardini e Vecino, con il secondo più a rischio secondo Tuttosport. L'uruguaiano ha rotto e poi ricucito con l'attuale tecnico interista, in estate potrebbe ripresentarsi lo scenario di una cessione.

