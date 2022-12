Il Mattino ha raccolto le impressioni di Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro e "allievo" di Luciano Spalletti, in vista di Inter-Napoli. “Il Napoli è costruito a immagine e somiglianza del mio maestro Spalletti - dice . Mi ha colpito la bravura con cui ha gestito il finale della scorsa stagione in cui è finito senza spiegazioni sotto processo. Non ha badato a nulla, ha tirato dritto per la sua strada, ha gestito il ricambio generazionale, ha ricostruito la squadra che ha perso i campioni più amati dai tifosi quasi senza che nessuno se ne accorgesse. Creando un Napoli che colpisce per identità e livello delle prestazioni. Al di là degli interpreti in campo”.