"È sorpreso che l’Inter non sia capoclassifica?". È questa una delle domande poste da La Gazzetta dello Sport a Beppe Signori nell'intervista di oggi: "Vista la completezza dell’organico sì. Poi, però, mi fermo perché dall’altra parte c’è Antonio Conte, che non ha le coppe ma ha quasi la stessa formazione, per di più senza Kvara, eppure è in testa, meritatamente. È un campionato di qualità e anche imprevedibile. Finalmente".

La lotta per il quarto posto è un bel groviglio.

"Atalanta forte, Milan che è in fase di ristrutturazione, Fiorentina, poi Juve e Bologna. Ecco: il Bologna ha dimostrato di saperci stare in Champions, e allora perché non pensare che possa tornarci?".