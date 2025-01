"Scudetto? Non ci poniamo limiti. Ma è presto per dirlo. La vittoria dell'Europa League ci ha dato consapevolezza. Se batti Liverpool, Sporting, Marsiglia e Leverkusen poi ti dici: 'Ma perché non posso batterne altri anche in Serie A?'". Così Giorgio Scalvini risponde su L'Eco di Bergamo riguardo agli obiettivi dell'Atalanta, in piena corsa per il tricolore.