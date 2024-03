Il Genoa ritrova Johan Vasquez in vista della partita di lunedì sera a San Siro contro l'Inter. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui Alberto Gilardino avrà a disposizione l'importante pedina per lo scacchiere difensivo con i nerazzurri, che proprio con i rossoblu hanno centrato l'ultima "non vittoria" in campionato (un pari a Marassi) prima di undici successi consecutivi.

Il giocatore messicano era uscito ad inizio ripresa nell'ultima gara per un affaticamento al quadricipite ma ieri si è allenato in gruppo. Gilardino dovrebbe così confermare la squadra vista contro Udinese e Napoli.