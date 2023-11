Si avvicina il momento di Atalanta-Inter, gara in programma alle 18 di sabato prossimo. Gasperini riavrà Zappacosta, che ieri è tornato in gruppo. Non ci sono invece ancora certezze su Scalvini, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport: ieri si è limitato a terapie e riposo per la lombalgia. La decisione su di lui arriverà in extremis.