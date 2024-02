Difficile trovare insufficienze tra gli uomini di Simone Inzaghi nel match giocato ieri dalla sua Inter contro la Salernitana. E difatti, l'unico a non superare il 6 è Yann Sommer, non tanto per demeriti suoi, quanto per inutilizzo dei guantoni. L'estremo difensore non ha voto: "Inoperoso per quasi tutto il match" è la sentenza di Tuttosport. Che dà cinque 7 agli uomini di Inzaghi, da Pavard a Barella, passando per Calhanoglu e i due marcatori Thuram e Lautaro. 7.5 per un immenso Bastoni, Dumfries, che festeggia il ritorno alla titolarità con gol e assist, e Carlos Augusto, autore di due assist. Serata tranquilla per De Vrij, al quale va un 6.5, al pari di Mkhitaryan, Arnautovic, che finalmente festeggia il gol (secondo stagionale), e per l'esordiente (buonissima la prima) Buchanan.

Solo 6 per i subentranti Asllani, Klaassen e Sanchez che si dà da fare ma non trova la porta. Sonoro 8 per Simone Inzaghi: "Poco da dire. L’Inter è perfetta e manda un messaggio all’Atletico per martedì".