HANDANOVIC 5.5 Respinge con i pugni il tiro di Leao (17’ pt), prende tre gol (sul tiro di Giroud poteva fare di più). Impietoso poi il confronto con Maignan sull’interpretazione del ruolo

SKRINIAR 5 Fatica a tenere a bada Leao anche perché Dumfries, ammonito, non gli può dare una mano.

DE VRIJ 4 Serata da horror. Il primo gol nasce da una sua cattiva interpretazione del giro-palla: doveva far ripartire l’azione da destra anziché tornare a sinistra. Sul secondo regala la rimessa laterale al Milan e sul terzo fa la bella statuina davanti a Leao. D’Ambrosio (39’ st) ng

BASTONI 4 Va a fondo come un piombo perdendo Leao sul secondo e terzo gol. Serataccia. Dimarco (19’ st) 6 Il suo ingresso è un distillato di qualità per la squadra.

DUMFRIES 5 L’ammonizione presa all’alba del derby lo condiziona fin troppo. E alla fine, a referto, c’è un cross sbagliato e poco altro.

BARELLA 5 Come a Roma, appare un po’ nervosetto. Dalla sua parte l’Inter soffre e lui fa troppo poco per aiutare Skriniar. Mkhitaryan (19’ st) 6.5 Entra dà il via all’azione del 3-2 e nel finale, al volo, sfiora il pareggio.

BROZOVIC 6 La marcatura di De Ketelaere gli fa appena il solletico. Piuttosto, sul gol, dà lezioni al ragazzotto belga su cosa deve fare un trequartista, buttandosi nello spazio aperto da Martinez. Poi, davanti a Maignan, è glaciale nel non sbagliare il rigore in movimento. Nella ripresa fatica a tenere la squadra stretta intorno a lui.

CALHANOGLU 4.5 Gioca contro uno stadio intero, ma per lui non è certo una novità. Per questo stupisce la sua prestazione totalmente negativa: agevola il pari del Milan “servendo” Tonali con un passaggio centrale del tutto fuori misura e viene sovrastato dal pressing degli avversari. La ripresa va sulla falsa riga, eccezion fatta per un tiro su cui Maignan si esalta.

DARMIAN 5.5 Regala a Dzeko il pallone del 3-2 ma è l’unica cosa buona che fa. Gosens (39’ st) ng

CORREA 5 Il gol dell’Inter nasce anche grazie al suo tracciante che spalanca la porta a Brozovic. Poi scompare. Dzeko (19’ st) 7 Entra lui e l’Inter cambia faccia: segna, impegna Maignan e crea scompiglio nel cuore della difesa rossonera.

MARTINEZ 5.5 Sul vantaggio nerazzurro pare Lukaku per la forza con cui riesce a resistere a Kalulu. Episodio che bilancia il gol sbagliato nella ripresa con un tiraccio da ottima posizione, mentre sul colpo di testa in mischia è bravo Maignan.

ALL. INZAGHI 5.5 L’Inter fa acqua in difesa ed, essendo gli interpreti gli stessi di una stagione fa, il perché accada è ancora un mistero. Stavolta azzecca i cambi e per poco non sfiora il pari.