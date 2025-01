Nessun bocciato - e ci mancherebbe - in casa Inter nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il 4-0 rifilato al Lecce.

Migliore in campo ancora Lautaro (7,5): "Cinque gol nell’anno solare 2025: il Toro è tornato, come prima più di prima. Prepotente il gol, sublime il tacco per la rete di Dumfries".

Molto bene anche Frattesi (7): "Contento di essere dov’è, all’Inter come dimostrano il gol, il rigore procurato e la volontà di esserci e incidere".

In scia Zielinski (7): "Non diremo che un altro Calhanolgu è possibile, come Calha non c’è nessuno, ma Zielinski a Lecce lo surroga bene, anzi benissimo".

Il 7 lo meritano anche Dumfries, e Thuram, mentre il 6,5 va a Sommer, Bastoni e Taremi. Sufficienti Darmian, De Vrij, Mkhitaryan, Carlos, Bisseck, Barella e Buchanan. Senza voto Asllani.

Inzaghi (7): "La risposta al Napoli è forte: in Serie A l’Inter sa essere dominante e ha un abito per ogni occasione, si adatta a tutto e tutti. Superiorità netta".