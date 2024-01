Lautaro è il migliore in campo per la Gazzetta dello Sport. Il capitano, tornato in campo dopo due turni di stop, merita un 7,5 per il gol e non solo ("Pesa per come fa crescere il gioco"). Molto bene anche Frattesi (7), autore dell'altro gol di giornata. Arnautovic, invece, è il peggiore della rosea con un sonoro 4 ("I tifosi ripensano a Pancev").

Ok Sommer, Pavard, Bastoni, Barella, Mkhitaryan e Thuram (6,5); sufficienti Calhanoglu, Carlos Augusto e Dimarco. Sotto il 6 ci sono con il 5,5 Acerbi, Dumfries e Darmian. Sanchez senza voto. Inzaghi? 6,5 anche per il girone d'andata.