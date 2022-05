La Gazzetta dello Sport assegna un 7 in pagella all'Inter dopo la vittoria inutile ottenuta battendo la Samp all'ultima giornata di campionato. Stesso valutazione per Nicolò Barella (continua la sua evoluzione da trequartista aggiunto), Ivan Perisic (l'1-0 è suo dall'inizio alla fine), Alessandro Bastoni (in costruzione valore aggiunto) e Simone Inzaghi che "la vince senza forzare. La squadra capisce da sé che è una vittoria doverosa per smorzare la delusione". Mezzo voto in più per Joaquin Correa, autore di una doppietta: "Spreca un contropiede, si inventa un tacco e segna due gol. Quando è in buona dà spettacolo".