Male l'Inter con la Roma, come certificano anche le pagelle della Gazzetta dello Sport. Appena quattro le sufficienze in casa nerazzurra: Sommer, Acerbi, Bisseck e Dumfries.

Acerbi: "Cancella Dovbyk come tanti altri e finisce la partita da centravanti. L’ultimo ad arrendersi, quasi l’unico a ringhiare da leader".

Dumfries: "Nel giorno del lutto per la scomparsa di Jair, la Freccia Nera, San Siro spera che sia Denzel a dare la svolta e lo accoglie in campo con un’ovazione. E in effetti un suo colpo di testa è la seconda e ultima palla tra i pali. Questa Inter ha bisogno della spinta e dell’energia dell’olandese".

A parte il senza voto per Pavard, bocciati tutti gli altri.

Il peggiore è Dimarco (5): "Viene da tre gol agevolati (Kane, Orsolini, Jovic), anche quello di Soulé nasce dalle sue zolle. Dov’è finito il vero trattorino di fascia?".

Non fanno meglio Barella, Frattesi, Darmian, Lautaro, Arnautovic e Zielinski. Arrivano al 5,5 Zalewski, Carlos, Calhanoglu e Correa.

Inzaghi 5,5: "Non riesce a ricaricare la squadra dopo il derby. Sul più bello, il sogno del Triplete si è trasformato in zucca. Resta la Champions".