Voti ovviamente bassi per i nerazzurri anche sulle pagine del Corriere dello Sport. Sanchez e Perisic i peggiori in campo, si salvano in pochi.

Handanovic 5,5 Va giù troppo lento sulla girata di Keita. Salva su Jankto nella ripresa.

Skriniar 5,5 Partecipa alla manovra, appoggiando il centrocampo. Viene bruciato da Keita, però, e quella macchia resta indelebile.

D’Ambrosio (36’ st) sv Che paura per quello scontro con Leris.

De Vrij 6 Riapre i giochi, incornando il corner di Brozovic. Serviva qualche idea in più nella costruzione da dietro.

A. Bastoni 5,5 Su fa saltare troppo facilmente da Damsgaard sul raddoppio blucerchiato.

Hakimi 7 Imperversa sulla fascia destra, fornendo traversoni a getto continuo. Inevitabile calo di lucidità nel finale.

Barella 5,5 Più sfortunato che colpevole sul rigore. Ma, in generale, è troppo frenetico e, soprattutto, nervoso, tanto da rischiare il secondo giallo.

Vidal (36’ st) sv Pochi minuti è vero, ma non dà alcuna scossa.

Brozovic 6 Come al solito, non smette mai di correre. Commette alcuni errori, ma non ha sostegno dai compagni.

Gagliardini 5 Marassi spesso gli aveva portato fortuna in zona gol. Stavolta, invece, fa mancare qualità alla mediana.

Lukaku (18’ st) 5,5 Sfiora il gol di testa. Senza di lui è un’altra Inter.

Young 5,5 Prende il palo sulla respinta del rigore di Sanchez. Gli manca gamba. Ha senso farlo giocare ogni 3 giorni?

Perisic (1’ st) 4,5 Cross sbagliati a ripetizione e un paio di comode incornate mancate.

L. Martinez 5,5 Bravo a prendere il tempo ai difensori per andare a tirare. Solo che, su 7 conclusioni, inquadra lo specchio solo una volta: troppo poco.

Sanchez 4,5 Fallisce il rigore e lì gira la gara dell’Inter e la sua prestazione. La colpa, però, è aver mandato sul dischetto uno che aveva sbagliato 7 penalty su 11.

Eriksen (25’ st) 5,5 Avrebbe tempo per incidere, ma spreca nuovamente l’occasione.

Conte (all.) 5,5 Con 24 conclusioni verso la porta di Audero doveva finire diversamente. Ma il gioco è troppo prevedibile. E poi perché lasciare 3 difensori contro il solo Keita?

