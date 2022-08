Gara non semplice per l'Inter a Lecce come conferma anche il Corriere dello Sport attraverso le proprie valutazioni dei singoli. Dumfries e Dimarco i migliori tra i nerazzurri.

S. Inzaghi 6,5 Probabilmente il gol dopo pochi attimi fa credere alla propria squadra che possa essere una serata facile, ma con il passare del tempo l’Inter diventa meno aggressiva e abbassa i ritmi, consentendo così al Lecce di uscire dal tunnel dentro il quale si era infilato da subito. Nel secondo tempo dopo il pari la sua squadra costruisce un continuo assalto trovando la vittoria all’ultimo respiro.

Handanovic 6,5 Nella prima parte guarda la partita senza pagare il biglietto, una parata su Strefezza, un’uscita sicura e poco più. Nella seconda lo batte Ceesay e qua tutta la linea difensiva dell’Inter ha le sue responsabilità. È bravo su una punizione calciata da Bistrovic

Skriniar 5 Sbaglia la partita, sarà per il mercato, sarà perché vive una serata complicata, fatto sta che combina poco o niente.

Correa (42’ st) sv Entra per l’assalto finale.

De Vrij 5,5 Comanda una difesa che non ha tanto da lavorare, ha la colpa di tenere in gioco Ceesay sul gol del pari del Lecce, poi impegna Falcone in uno dei tanti mischioni che si accendono nell’area dei salentini.

Dimarco 7 Parte sul centrosinistra nella difesa a tre, chiude da esterno di centrocampo. Mette in mezzo il pallone del gol dell’1-0, è sempre propositivo e sul binario di sinistra è sempre un pericolo per quelli del Lecce. Impegna severamente Falcone nella seconda parte. Sempre una spina piantata sui fianchi dei calciatori del Lecce a sinistra.

Darmian 6 Dal lato sinistro a quello destro, pallone di Dimarco, sponda di testa di Darmian e gol di Lukaku. Nel secondo tempo comincia soffrendo Di Francesco, che spesso lo punta.

Dumfries (23’ st) 7,5 Pochi attimi dal suo impiego e colpisce di testa un palo con Falcone battuto. All’ultimo respiro firma il gol dei tre punti per l’Inter.