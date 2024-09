Italia promossa e anche i tre interisti di Spalletti raccolgono consensi dal Corriere dello Sport, con Frattesi eletto migliore in campo.

Bastoni 6,5 - Molto bene nella posizione che occupa di solito nell’Inter, si trova davanti Dimarco ed è a suo agio, a lui il ruolo alla Calafiori che nella ripresa porta a Frattesi un’occasione da gol.

Frattesi 7,5 - La sua 7ª rete in azzurro la imbastisce lui, poi si butta fra gli spazi e raccoglie i frutti. E’ il capocannoniere della gestione Spalletti (6 reti), come non importa: l’importante - anche di petto - è buttarla dentro. Da applausi il pallone rubato dal quale parte l’azione del 2-0.

Dimarco 7 - Solito, instancabile lavoro di chiusura e supporto sulla fascia sinistra, specializzato in assist, vede il petto di Frattesi in posizione interessante e arriva l’1-0. S’intende alla perfezione con Bastoni e Frattesi, chissà perché....