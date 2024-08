Bene l'Inter di Inzaghi nella seconda uscita in campionato con il 2-0 al Lecce. Il Corriere dello Sport premia il tecnico nerazzurro con un 7 in pagella: "La squadra sbriga la pratica giallorossa anche perché le scelte sono quelle giuste, soprattutto quando c’è da condurre i suoi ai metri decisivi verso la prima vittoria stagionale".

Stesso voto per Darmian, migliore in campo. "Dopo cinque minuti viene lasciato tutto solo e ci mette un attimo a piazzare la testata vincente. Si conferma buono per ogni zona del campo con il massimo profitto".

Buon 6,5 per Sommer (unica parata, ma bella, su Berisha al 92'), Acerbi, Barella, Calhanoglu e Thuram. Sufficienti Pavard, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Mkhitaryan, Dimarco, Carlos, Arnautovic e Taremi. Senza voto Asllani.