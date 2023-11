L'Inter vince a Bergamo sfoderando una prestazione seria e matura. Eppure nelle pagelle del Corriere dello Sport trovano spazio ben quattro insufficienze. Migliore in campo Calhanoglu.

S. Inzaghi (all.) 7 Perso Pavard, ha svoltato con Darmian. Rosa senza eguali, ma c’è il suo sigillo di garanzia.

Sommer 7 Scamacca colpisce a botta sicura. Gli ha tolto un altro gol nel secondo tempo.

Pavard sv Il ginocchio sinistro ha fatto crack dopo 33 minuti. Dalla paura alla festa finale, vissuta zoppo sotto la Curva.

Darmian (33’ pt) 7 Una sentenza il suo ingresso. Si è preso il rigore, scatenando assalti da centrale di destra.

De Vrij 6,5 Lui dentro, Bastoni fuori. Quattro respinte difensive. Scamacca colpisce sfruttando un errore di Dimarco, non suo.

Acerbi 6,5 Primo tempo accorciando su Koopmeiners, vedendosi puntato. Secondo contro Lookman. Suo uno dei salvataggi finali.

Dumfries 5 Mai fiammeggiante. E s’è mangiato l’1-3 davanti a Musso.

Barella 6 A destra, a sinistra per toglierlo dalle grinfie di Kolasinac. Tanta corsa. Un paio di rischi nel secondo tempo.

Calhanoglu 7,5 Il rigore e prima il lancio da visionario per Darmian (atterrato). Quarto gol, uno in più del campionato scorso. Trentasei in carriera, ha eguagliato Gülesin come miglior marcatore turco nella storia della Serie A. Cento tocchi e 66 passaggi, uomo-partita.

Asllani (41’ st) sv

Mkhitaryan 6 Apre lui per il gol di Lautaro, apriscatole per le marcature asfissianti di Gasp. Ha preso parte a quattro reti (due gol e due assist) nelle prime 11 giornate, una partecipazione in meno rispetto alle 31 presenze dell’anno scorso.

Frattesi (25’ pt) 5,5 Entra quando in campo c’è la battaglia. E ne soffre.

Dimarco 5,5 Nel primo tempo Koopmeiners lo ha fatto annaspare tra i cavalloni.

Carlos Augusto (25’ st) 6 Ha offerto corsa in mezzo alla burrasca finale.

Thuram 5,5 Non ha mai tirato. Senza perentorietà.

L. Martinez 7,5 Ha fatto dodici. Prima un gol incornando (fuorigioco), poi il gioiello a giro. Da gennaio solo Harry Kane (30 gol) ha segnato più reti di lui (26) nei cinque campionati top. Nelle prime 11 partite stagionali solo Angelillo aveva colpito di più (19 gol nel 1958-59).

Sanchez (41’ st) 6 Ha creato subito pericoli e ha provocato il secondo giallo di Toloi.