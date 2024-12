Pagelle del Corriere dello Sport con voti tutto sommato buoni per la gran parte degli interisti dopo il 3-1 al Parma. Ma non mancano bocciati.

Inzaghi (all.) 7 Una bella Inter capace di aggiungere qualità all’efficacia negli ultimi venti metri. I suoi confermano sul campo di non avere la minima intenzione di abdicare su nessun fronte.

Sommer 6 Viene tagliato fuori sull’autogol, ma nel primo tempo è reattivo su Cancellieri.

Bisseck 6,5 La spizzata è provvidenziale quando sfrutta i suoi centimetri in area avversaria per mandare in rete Thuram.

Palacios (48’ st) sv

De Vrij 6 Macchia una bella prestazione con la mancata chiusura nel finale che porta al gol del Parma.

A. Bastoni 6 Tampona e spegne sul nascere qualsiasi potenziale pericolo.

Darmian (30’ st) 5,5 Pochi minuti dopo l’ingresso in campo trova uno sfortunato autogol rincorrendo l’avversario.

Dumfries 6 Fa tremare il palo con una botta secca di destro, ma alla lunga la sua prestazione risulta carente in termini di continuità.

Barella 7 Ritrova il gol dopo oltre tre mesi di digiuno, coronando nel migliore dei modi una prestazione in crescendo. Meglio nella ripresa rispetto alla prima frazione e la differenza si vede.

Calhanoglu 5,5 La squadra gira bene comunque, ma s’intravede meno pulizia del solito in qualche sua giocata. Gli viene risparmiato l’ultimo quarto di partita in chiave Champions.

Asllani (26’ st) 6 Inserito nel finale per gestire il vantaggio accumulato.

Mkhitaryan 7,5 Immette energia vitale nel gioco nerazzurro e soprattutto colleziona due assist da vero specialista della qualità. A quasi 36 anni non intende ammainare la bandiera.

Dimarco 7 Sconquassa la fascia sinistra e poi regala un’altra delle sue perle in fase realizzativa, segnando addirittura con il piede destro.

Buchanan (26’ st) 6 Un altro spezzone di partita dopo quello di Verona.

Thuram 6,5 Alza troppo la mira in avvio, poi lavora tanto per i compagni e infine cala il tris contro la squadra della sua città. Un tuffo nel passato che lo porta a 11 reti stagionali in 18 partite.

Correa (26’ st) 6 Entra in campo con il giusto piglio.

L. Martinez 5 Rappresenta l’aspetto meno positivo nel successo nerazzurro. Divora almeno tre gol, un altro glielo annullano per fuorigioco e il Var cancella anche il penalty che si procura.