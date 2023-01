Protagonista di un'intervista con Sportweek , settimanale della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Guillermo Ochoa ha svelato alcuni dei suo modelli calcistici, portieri che hanno giocato quasi tutti in Serie A, proprio come ha iniziato a fare da qualche settimana il messicano della Salernitana: "Buffon - il primo nome pronunciato dal 37enne di Guadalajara -. Altri portieri che ammiravo da giovane sono stati Casillas, Van der Sar, Taffarel, Schmeichel, Dida, Pagliuca, Toldo".

A proposito di Buffon e del suo record di longevità, mostrato a San Siro in un Inter-Parma di Coppa Italia, Ochoa spiega che vuole continuare la sua carriera ancora a lungo: "Mi sento forte, giovane e fortunato per non aver avuto grossi infortuni. Ho giocato dieci anni in Europa senza il doppio passaporto: non mi sembra poco. Perciò non penso al tempo che passa. Il mio sogno è giocare fino all'età di Gigi".