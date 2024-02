Anche Tuttosport nn ha dubbi: il gol dell'1-0 siglato da Acerbi in Roma-Inter è regolare e Guida ha fatto bene a convalidarlo. L'arbitro dell'Olimpico viene promosso con un 6 in pagella: "Va a rivedersi per bene il gol di Acerbi e decide che Thuram (in fuorigioco) non ostacola Rui Patricio: scelta condivisibile. Mancano invece un paio di gialli a Calhanoglu e Darmian", si legge su TS.