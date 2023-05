Tuttosport promuove l'arbitraggio di Massimiliano Irrati in Fiorentina-Inter. "Buona direzione di Irrati che lascia correre quando può, fischia nei momenti giusti. Corrette anche le due situazioni in area di rigore che hanno creato delle proteste. Al 23' del primo tempo Bastoni lancia Dzeko, Castrovilli intercetta e la palla finisce quindi a Terracciano che blocca con le mani: non era retropassaggio volontario, giusto quindi lasciar proseguire il gioco. Al 27' della ripresa, su un cross da destra, Sottil cerca il tuffo di testa, ma va a sbattere contro Dumfries che aveva preso posizione, tagliandolo fuori colpo: giusto non fischiare rigore.

Sul gol dell'1-1 di Lautaro, Milenkovic lo tiene in gioco. Scelte senza errori anche sui tre gialli sventolati tutti nel secondo tempo a Bastoni (blocca Nico in ripartenza), Quarta (da dietro su Dzeko) e Nico Gonzalez (stoppa Gosens in ripartenza). Al 17' della ripresa Amrabat entra duro su Barella, ma prende prima la palla e Irrati fischia fallo, ma non lo ammonisce. Se avesse stretto il giallo, non avrebbe comunque sbagliato", conclude il quotidiano.