Arbitraggio senza ansia, ma non privo di sbavature quello dello slovacco Kruzliak, che al 6' grazia Read da un giallo chiaro per intervento duro su Mkhitaryan.

La moviola della Gazzetta dello Sport evidenzia la correttezza del rigore assegnato al Feyenoord dopo il richiamo VAR: al 38’ Calhanoglu calcia il tendine sinistro di Moder. Al 45’, scambio di persona nel giallo: è Smal e non Read. Al 47’ fallo netto di Hugo Bueno su Frattesi, il direttore di gara non dà vantaggio, ferma e non ammonisce. Scelte bizzarre.

Al 4’ st, c’è il contatto fra Beelen e Taremi, non “step on foot” ma colpo con la gamba nello slancio: rigore molto leggero ma il contatto esiste.

Al 18’, giusto il giallo per Asllani. Al 22’, rigore dato e poi tolto con l’intervento del var: Beelen non fa fallo su Thuram che poi va verso il difendente. Cartgellino per simulazione.