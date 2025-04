Pochissimi spunti da moviola lasciati in eredità da Inter-Cagliari giocata ieri a San Siro. L'arbitro Di Bello porta a casa la prestazione con poche ansie e appena qualche sbavatura a livello disciplinare.

Ecco cosa evidenzia la Gazzetta dello Sport. Tutto ok nelle due aree: Di Bello vede bene sia sulla manata fortuita di Deiola a Frattesi che nel duello tra De Vrij e Piccoli. Al 32’, Lautaro entra sulla caviglia di Mina: sanzione tecnica sì, intensità da giallo no. Manca un giallo per Calhanoglu al 48’ quando entra in tackle su Piccoli. Giusto il giallo per Deiola che trattiene Correa. Nel finale, pestone di Darmian ad Augello: poteva starci un giallo.