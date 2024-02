Partita ricca di episodi arbitrali quella di ieri al Meazza tra Inter e Atalanta, con i bergamaschi parecchio adirati per la direzione di Colombo che, in realtà, soprattutto grazie all'ausilio del VAR Di Paolo, ha azzeccato tutte le scelte.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, corretto annullare il gol di De Ketelaere al 10' per tocco di braccio precedente di Miranchuk. Protesta Carnesecchi sul 2-0 di Lautaro, ma il tocco di mano è di Kolasinac e non di Dimarco come chiesto dal portiere ospite. A inizio ripresa, poi, ecco il rigore per l'Inter: fallo di mano di Hateboer su cross di Dumfries. Dopo un lungo check per valutare se la palla avesse superato la linea di fondo (no), come segnalato dall’assistente, Colombo - che correttamente aveva atteso a fischiare rinvio da fondo campo - accorda la massima punizione.