L’unica spiegazione plausibile per la quale in sala VAR si è deciso di convalidare il gol di Filip Kostic che ha permesso alla Juve di battere l'Inter è che non ci fossero certezze sul tocco di braccio sinistro di Rabiot, scrive il Corriere dello Sport. E' a seconda volta di fila che succede con il francese protagonista, un problema che - si legge sul quotidiano romano -. andrà risolto perché non si possono non avere garanzie con 28 telecamere.