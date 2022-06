Nella pagina del Corriere dello Sport dedicata all'Inter appare un editoriale di Roberto Beccantini in cui si prende posizione contro le "minestre riscaldate": Pogba alla Juventus e Lukaku all'Inter. "Sarebbero una vittoria per il calcio del campionato italiano? In discussione non è il valore, che resta di buon livello, ma il concetto di passo indietro che affiora dalla pancia delle scelte. Sono entrambi del ‘93, il belga ha compiuto 29 anni il 13 maggio, il francese il 15 marzo - si legge - Pogba chi? Infortunato e spesso con la luna di traverso, il rendimento come le montagne russe dei Luna park. Lukaku, lui, è rotolato ai margini del progetto di Thomas Tuchel, il domatore tedesco che aveva spinto le belve del Chelsea in cima alla Champions, sottraendola addirittura al City di Pep Guardiola (a Porto, nel 2021). Immaginavano altri scenari, altre coccole. L’Italia è ormai una clinica di lusso che, nei servizi e nella reputazione, batte «solo» la Lega nordamericana. Potremo sempre dire che ci hanno preferito a Francia, Germania e Spagna. E non è che il Paris saint-Qatar lesini sulle caparre o sulle mance".