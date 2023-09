La sua esperienza sulla panchina dell'Inter durò pochi mesi, ma Mircea Lucescu è sicuramente uno degli uomini di calcio più fini dell'Europa dell'Est e oggi, a 78 anni, difende a testa altissima i colori della Dinamo Kiev. Interrogato da La Gazzetta dello Sport riguardo la lotta Scudetto in Serie A, il nativo di Bucarest si è aggregato al filone di addetti ai lavori che indica i nerazzurri come favorita in assoluto. In questa sua visione c'è anche spazio dedicato al suo "pupillo Mkhitaryan, un centrocampista eccezionale" e lanciato dal tecnico rumeno ai tempi dello Shakhtar Donetsk.

Per Lucescu però a spostare gli equilibri del campionato italiano sarà soprattutto il "super Lautaro: un attaccante fantastico e un leader totale, che ora sa aiutare molto anche i compagni". Il processo di maturazione della squadra ha seguito quello del "Toro" argentino e ora Simone Inzaghi ha tutti gli elementi a disposizione per spodestare dal trono i campioni in carica del Napoli, che secondo il tecnico rumeno avrà grossi problemi a ripetersi dopo il cambio in panchina.

Luca Pesenti