In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport , Fernando Llorente ha parlato della stagione della sua ex Juventus e anche del momento che sta vivendo Paulo Dybala , fresco di mancato rinnovo con i bianconeri e pronto per una nuova avventura.

Si aspettava la rottura con Dybala?

"Certe cose nel calcio succedono, a volte giocatori e club hanno idee diverse e preferiscono separarsi. Dopo sette stagioni, sarà strano vedere Paulo con un’altra maglia".

Per il futuro lo vede con i colori dell’Inter?

"Ai tifosi bianconeri non farebbe piacere, ma è giusto che un calciatore cerchi la soluzione migliore per sé: Dybala è un numero uno, deve trovare una squadra che gli permetta di dimostrarlo. Per quanto riguarda la Juventus, non credo che l’addio di un singolo possa fare la differenza: ai miei tempi eravamo forti perché eravamo un gruppo compatto. Negli ultimi anni, mi sembra sia mancato questo fattore".