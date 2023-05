Venerdì scorso è andato in scena un pranzo speciale al Botinero, il locale di Milano di proprietà di Javier Zanetti, dove si è celebrato il 60esimo anniversario della vittoria dello scudetto del 1963 dell'Inter di Helenio Herrera, quello che aprì il ciclo vincente della Grande Inter. Conviviali d'eccellenza Bedy Moratti, Gianfranco Bedin, Sandro Mazzola, Roberto Zaccaria, Leo Picchi (figlio del capitano Armando) e Gianfelice Facchetti; non hanno potuto partecipare, ma hanno inviato messaggi affettuosi, Luisito Suarez, Angelo Domenghini, Aristide Guarneri e Jair.

"L'Inter di oggi è davvero forte. Inutile fare paragoni col passato, ma è un bel vedere e può andare lontano", le parole pronunciate a tavola da Bedin, che trovano spazio sull'edizione online de La Repubblica. "Mi ha cercato la Juventus, per portarmi a Torino. Parlai con Boniperti. Per convincermi, mi offrì un sacco di soldi. Ma certe cose non vanno fatte, e infatti rifiutai", ha ricordato con orgoglio Sandro Mazzola. Chiosa riservata a Bedy Moratti: "È impossibile guardare al futuro se non conosci il passato. Siamo felici di riunirci simbolicamente nella data che diede inizio alle fortune della Grande Inter, nella speranza che quella stagione possa ripetersi".