"Le esigenze di bilancio sono fondamentali per qualsiasi azienda, ma le esigenze sportive per chi deve “produrre” risultati sono altrettanto essenziali. Ecco perché questo è il momento che può segnare il futuro dell’Inter e dare una svolta anche alle speranze o alle preoccupazioni delle rivali". Così commenta oggi Alessandro Vocalelli in un editoriale per La Gazzetta dello Sport .

"La partenza di Skriniar, parliamoci chiaro, sarebbe stata in qualche modo gestibile un mese fa, quando se n’è cominciato a parlare. Sul mercato c’era ancora Bremer, probabilmente si sarebbe potuto guardare anche all’estero. E con tanti soldi a disposizione - e il tempo di adattare uomini a situazioni - si sarebbe potuto attutire l’effetto negativo di una cessione così fragorosa", si legge. "Ora no. Non c’è il tempo e non ci sono soprattutto le soluzioni. Se dunque - come appare oggi - l’Inter riuscisse davvero a resistere ai francesi, bisognerebbe registrare un cambio di passo, di atteggiamento, di vivacità - sì, di vivacità - di un club italiano. Perché anche nel calciomercato, che ci ha abituato a non dare mai nulla per scontato o per fatto; a immaginare che i soldi non faranno la felicità ma molto spesso sono sufficienti per togliersi qualsiasi soddisfazione, c’è anche qualcuno disposto a sostenere - a costo di un sacrificio importante - il proprio sogno e quello dei propri tifosi".