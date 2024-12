C'è spazio anche per una lunga intervista a Lucas Castroman sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ricordando i tempi trascorsi alla Lazio, l'argentino racconta tanti aneddoti che riguardano anche degli ex interisti. Ma si parte ovviamente da Simone Inzaghi: "Non avrei mai pensato di vederlo a questi livelli. Un giorno entrò nel parcheggio di Formello a cento all'ora e tamponò la Ferrari di Hernan Crespo, che nel frattempo stava uscendo. Quante risate".

E di Sinisa Mihajlovic cosa ci racconta?

"Mi costò un paio di Cristal di Champagne. Il primo giorno a Formello lo vidi steso a terra con Fernando Couto: si stavano sfidando sugli addominali. Erano a seicento. 'Se arrivate a mille, vi compro due bottiglie di champagne', gli dissi. E alla fine ci arrivarono. Simone mi anticipò i soldi".

Il più forte di tutti chi era?

"Veron. Ma una Lazio così forte non si vedrà più. Eravamo il Manchester City di oggi".