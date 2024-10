Tra i quotidiani che si stanno occupando dell'operazione riguardante gli ultras di Inter e Milan c'è Il Giornale che oggi pubblica alcuni stralci delle intercettazioni utilizzate nel dispositivo. Uno di questi riguarda una conversazione tra Simone Inzaghi e Marco Ferdico, uno dei capi della Curva Nord, sulla questione dei biglietti per la finale di Champions League. "Allora Marco io ti dico, leggo il messaggio che la curva non canta a una finale e io mi sono imbestialito, non con voi, con la società, c’erano lì chi sai tu della società, ho detto “cercate di sistemare sta roba perché non esiste”, questo è stato il mio appello Marco", dice il tecnico.

Ben più gravi sono le dichiarazioni di Andrea Beretta, attualmente in carcere perché accusato dell'omicidio di Antonio Bellocco, in un'intercettazione di inizio 2020 nella quale se la prende con altri ultras perché a suo dire troppo accomodanti con polizia e società. "Ma non avete capito allora? Che bisogna fare manicomio? Bisogna fare delle azioni. Bisogna buscar la gente! Deve volare sangue, denti! Sennò non contiamo un cazzo! Hai capito? Quello bisogna fare! Invece voi fate sempre sì sì".