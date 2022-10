L'analisi di Tuttosport della gara tra Fiorentina e Inter: "È finita in rissa con i dirigenti della Fiorentina che avrebbero aggredito verbalmente quelli dell'Inter, arrivando a insultare gli avversari fino alla porta dello spogliatoio (Commisso e Barone in prima fila). La rabbia viola (il club ha smentito) sarebbe comunque giustificata dagli errori da bollino rosso commessi dall'arbitro Valeri che non ha incredibilmente espulso Dimarco", evidenzia il giornale con sede centrale a Torino, aggiungendo: "Una partita da film che ha come primo effetto collaterale il fatto di mantenere in vita l'Inter nella corsa scudetto".